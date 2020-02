Exclusief voor abonnees Billie Massey nieuwe Cat 05 februari 2020

Bondscoach Philippe Mestdagh heeft zijn selectie bij de Belgian Cats tot twaalf speelsters herleid. Dat Elise Ramette, Maxuella Lisowa en Emmeline Leblon de 'cut' niet zouden overleven voor het olympisch kwalificatietoernooi, is niet verrassend. Opvallender is het afvallen van Serena-Lynn Geldof, de 1m96 grote center van Namen, die er sinds het EK van 2017 telkens bij was. Haar vervangster in de kern is Billie Massey, die in juli met de nationale ploeg vierde werd op het WK U19 en op het EK U20 een maand later. In 2017 was ze MVP op het EK U18, waar ze goud wonnen. De power forward van 1m86 is er dus eentje voor de toekomst. (VH)De selectie: Emma Meesseman, Ann Wauters, Antonia Delaere, Hanne Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Allemand, Kim Mestdagh, Kyara Linskens, Laure Resimont, Marjorie Carpréaux, Billie Massey

