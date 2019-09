Exclusief voor abonnees Billie Eilish krijgt eigen Werchter Boutique 30 september 2019

Als Billie Eilish niet naar het festival kan komen, dan komt het festival naar Billie Eilish. Omdat Werchter Boutique op 20 juni 2020 niet in de agenda van de 17-jarige artieste past, komt er één dag eerder speciaal voor haar een 'pop-up'-versie van het evenement. Ze is amper 17 en draait nog geen drie jaar mee in de muziekindustrie, maar toch is Billie Eilish één van de grootste namen in het artiestenwereldje. Ze is de jongste muzikant ter wereld die een nummer 1-hit wist te scoren in de Verenigde Staten. Meer zelfs: ze is voorlopig de enige persoon die na 2000 werd geboren die er de nummer 1-positie wist te bereiken. Met twee vermeldingen in het Guinness Book of World Records - als jongste vrouw op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en als vrouw met het meeste aantal gelijktijdige hits in de VS - staat ze nu al in de geschiedenisboeken genoteerd. Dan kan een eigen festival er nog wel bij. Tickets zijn vanaf vrijdag 4 oktober om 9 uur te koop via ticketmaster.be. (KD)

