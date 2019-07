Exclusief voor abonnees Billie Eilish in therapie om vrienden te leren vertrouwen 03 juli 2019

Billie Eilish (17) is in therapie. De popster heeft het door haar job moeilijk om haar vrienden nog te vertrouwen. "Ik weet het niet goed. Mensen houden niet van mijn werk. Ik kan er met niemand over praten. Want ofwel klinkt het alsof ik aan het opscheppen ben, ofwel alsof ik ondankbaar ben", vertelt de Amerikaanse in het 'Sunday Times Magazine'. Met haar vrienden thuis in L.A. heeft ze het moeilijker, zegt Eilish. "Vertrouwen is een groot probleem. Enkele naaste vrienden van wie ik dacht dat ik ze volledig kon vertrouwen, hebben vorig jaar mijn naam misbruikt. En er dan over geklaagd. Ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen."

