Exclusief voor abonnees Bill Cosby krijgt rekening gepresenteerd: 2,5 miljoen gerechtskosten 26 september 2019

00u00 0

Nu Bill Cosby (82) zijn eerste jaar achter de tralies heeft doorgebracht, krijgt hij ook de eerste rekening gepresenteerd. En dat is er meteen eentje van formaat: 2,5 miljoen euro aan juridische kosten. De gevallen acteur deed er dan ook alles aan om niet veroordeeld te worden, en daar moet hij nu diep voor in de buidel tasten. De rechter oordeelde dat zijn poging om te ontsnappen aan zijn verplichtingen "flagrant" waren. Ondanks alle kosten en zijn juridische inspanningen werd Cosby vorig jaar veroordeeld tot minimaal drie jaar celstraf voor het drogeren en verkrachten van slachtoffer Andrea Constand. Die feiten gebeurden in 2004.