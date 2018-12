Bill Cosby in beroep tegen celstraf 13 december 2018

00u00 0

De advocaten van Bill Cosby hebben officieel beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De voormalige Amerikaanse acteur kreeg eind september een celstraf van drie tot tien jaar opgelegd voor seksuele aanranding. Bij de rechtbank van Pennsylvania dienden Cosby's advocaten nu een acht pagina's tellend document in met elf redenen waarom het proces in september volgens hen niet eerlijk is verlopen. Zo zou rechter Steven O'Neill onder meer vooringenomen zijn geweest.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN