Bill Clinton schrijft boek over afzetting president (niet op ware feiten gebaseerd) 05 juni 2018

De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton (71) heeft samen met succesauteur James Patterson het boek 'President vermist' geschreven. En hoewel de hoofdrolspeler in het boek een president is uit het zuiden van de VS die dreigt te worden afgezet, gaat de thriller niét over Clinton, klinkt het. Want de president in kwestie wordt niet verdacht van onbetamelijkheden met een stagiaire, maar wel van contacten met een terrorist. Toch zou het scenario volgens beide auteurs ook echt kunnen gebeuren. De eerste recensies over de 500 pagina's tellende turf zijn alvast lovend.