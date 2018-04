Bilbao verschalkt favorieten, Froome 5de Tour of the Alps 17 april 2018

00u00 0

De Tour of the Alps laat er geen gras over groeien. De favorieten voor de eindzege gaven elkaar gisteren in de eerste etappe al meteen partij. De aankomst lag op de top van Rovereto, een klim van negentien kilometer. Die beklimming werd een machtsspelletje tussen Groupama-FDJ, de ploeg van Thibaut Pinot, en Sky, de ploeg van Chris Froome. Maar de overwinning ging naar Astanacoureur Pello Bilbao. De Spanjaard ging weg toen het toch nog een beetje bergaf ging. Hij reed een voorsprong van tien seconden bijeen op het groepje waarin Pinot vierde en Froome vijfde werd. In dat groepje kwam onze landgenoot Ben Hermans als negende renner over de streep. Fabio Aru werd de verliezer van de dag, of toch een klein beetje. De Italiaan verloor nog vier seconden op Pinot en Froome. (MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN