Bijzonder zacht HET WEER 10 maart 2018

00u00 0

Het wordt vandaag bijzonder zacht. De maxima halen 13 graden aan zee, zelfs 16 graden in het binnenland, en 12 graden in de Hoge Venen. Er wordt dan ook, met een matige wind, heel zachte lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Deze ochtend is het droog en is er nog wat zon, na de middag zit het dicht en valt er af en toe wat lichte regen.

HLN