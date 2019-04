Exclusief voor abonnees Bijsluiter kwijt? Gewoon pillendoosje scannen 01 april 2019

Ook moeite met die kleine lettertjes in de bijsluiter of gewoon het moeilijk opvouwbare papiertje kwijtgespeeld? Dankzij een pas gelanceerde app kan je nu de verpakking scannen en zo makkelijk de info over het medicijn op je smartphone zien. In de 'Leaphy'-app staat ook de prijs van het medicijn en zie je of het al dan niet terugbetaald wordt. Alle in België verkrijgbare geneesmiddelen staan in de app, die gratis is. Binnenkort zullen alle Europese bijsluiters toegankelijk zijn. Gezondheidszorgverleners krijgen toegang tot de wetenschappelijke bijsluiters.