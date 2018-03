Bijrol dreigt voor Mazzu 12 maart 2018

00u00 0

Zes draws op een rij en nu ook nog een nederlaag: Charleroi sloft naar play-off 1 waarvan het twee maanden geleden nog dacht dat het er een hoofdrol in zou gaan spelen. "We hebben drie weken om alles op nul te zetten", zei Felice Mazzu. "Sommige jongens zijn te veel in hun comfortzone gebleven."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN