Bijna vijf uur per dag aan scherm gekluisterd 15 maart 2019

00u00 0

De Belg houdt zich elke dag gemiddeld 4 uur en 46 minuten bezig met het bekijken van bewegende beelden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van reclameregie IP Belgium. Onze ogen zijn veruit het vaakst gericht op de tv. Reken daar ook de series en films bij die we bekijken op andere toestellen plus de tijd die we spenderen aan korte filmpjes op nieuwswebsites en sociale media, en je komt aan bijna vijf uur. "Al die video's zijn beschikbaar op elk scherm en één daarvan zit in je broekzak", zegt professor Lieven De Marez, verbonden aan de UGent en Imec. (LVB)