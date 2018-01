Bijna verpletterd in schrootcontainer 31 januari 2018

Enkele uren na het dodelijke ongeval met een migrant op de E40 kwam alweer bijna een jonge vluchteling om het leven. In Veurne zat een jongeman uit Eritrea in een vrachtwagen vol metaalafval. Wellicht was hij in de truck geklauterd op een parking in Frankrijk in de hoop dat die naar Calais zou rijden, maar hij zette koers naar Veurne. De jongeman wist niet dat hij in een container zat die geladen was met metaalafval, en dat de truck eigenlijk een perscontainer was. In Veurne begon men onmiddellijk het schroot uit de container te persen. De jonge migrant riep in paniek om hulp en bonkte op de wanden. Gelukkig hoorden de werklui hem, zij belden de politie. "De laatste jaren hebben we al zeker 10 keer vluchtelingen ontdekt tussen het schroot", klinkt het bij het bedrijf. "Soms enkelingen, soms een groep van wel 15 man." De man werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. (JHM)

