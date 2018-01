Bijna start gemist 00u00 0

Eerste aan de finish, maar laatste aan de start. Bijna had Wout van Aert het BK gemist. De wereldkampioen dacht slim te zijn en probeerde op weg naar de start een verboden zone van het militair domein in Koksijde over te steken. Zo zou hij sneller, en ongestoord, in de startzone terechtkomen. Dat leek te lukken tot een legervoertuig hem plots tegenhield (foto). Van Aert mocht niet verder omdat er, zoals voorzien, net een militaire helikopter was geland. Passeren was te gevaarlijk, discussiëren hielp niet. Terwijl de speaker de renners al opriep zich aan de start te melden, moest de topfavoriet in zeven haasten omrijden. Paniek natuurlijk. De organisatie liet nakijken of de start met een paar minuten kon worden uitgesteld, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Van Aert vond een hekken dat los stond, klom nog over een nadar en bereikte zo net op tijd de start. Minder dan een halve minuut later werd hij gevraagd zijn positie op de eerste rij in te nemen. (BA)

