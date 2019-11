Exclusief voor abonnees Bijna perfecte Federer haalt nog eens uit 15 november 2019

00u00 0

De vier laatste van de 48 vorige duels met Novak Djokovic (ATP 2) had Roger Federer (ATP 3) verloren, maar gisteren speelde de 38-jarige Zwitser in de beslissende groepswedstrijd van de ATP Finals alsof hij niets te verliezen had. Hij versloeg zijn Servische rivaal met 6-4, 6-3, plaatste zich daarmee voor de zestiende keer op zeventien deelnames bij de laatste vier in de O2 Arena en hielp zo ook Rafael Nadal een handje. Door de uitschakeling van Djokovic is de Mallorcaan nu immers zeker de nummer 1 van de wereld op het einde van het jaar, en dat voor de vijfde keer in zijn carrière.

