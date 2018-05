Bijna op gelijke hoogte met recordman Boonen 25 mei 2018

Greipel won gisteren al voor de vierde keer in Knokke. Ook in 2011, 2012 en 2013 was hij de sterkste op De Wandelaar. In totaal zit hij nu aan tien ritzeges in de Ronde van België: dat is nog eentje verwijderd van het absolute record van Tom Boonen. "En ik ben nog niet van plan om te stoppen met koersen", zegt de Duitser. "Ik weet niet of het dit jaar al zal lukken, maar het zou leuk zijn om Boonen te evenaren." (BA)