Bijna niemand wil brandweer of politie 'appen' 03 mei 2018

Wie hulp wil inroepen van de brandweer, de politie of een ziekenwagen kan dat sinds juni vorig jaar via de app '112 BE', maar de toepassing is nog niet erg ingeburgerd. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg. De app is al 240.416 keer gedownload, wat overeenkomt met 3% van de bevolking tussen 15 en 69 jaar. '112 BE' werd vorig jaar gelanceerd. Het concept is simpel: wie hulp nodig heeft, opent de app en geeft aan welke hulpdienst hij nodig heeft. De dienst in kwestie kan dan de exacte locatie van de persoon bepalen, ziet zijn of haar identiteit en medische gegevens en kan een chat opstarten, vooral belangrijk voor slechthorenden. Van den Bergh stelt voor om ook foto's en video's via de app te laten sturen, om zo nog duidelijkere informatie te kunnen doorspelen.

