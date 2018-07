Bijna niemand ruilt zijn car voor cash 23 juli 2018

Bij SD Worx hebben amper 23 werknemers uit 22 bedrijven hun bedrijfswagen al ingeruild voor een vergoeding. Dat blijkt uit een telling van de hr-dienstenverlener, die 24.000 bedrijven begeleidt met meer dan 500.000 werknemers met een bedrijfswagen. Bij concurrent Acerta, die 40.000 bedrijven begeleidt, spreken ze ook van "slechts enkele dossiers". De 'cash for car'-regeling werd twee maanden geleden door de federale regering ingevoerd om de files terug te dringen. Daarbij krijg je in ruil voor je bedrijfswagen een licht belaste vergoeding in cash. Volgens oppositiepartij sp.a werkt de regeling niet omdat er wordt geprobeerd een fiscaal probleem op te lossen met een ingreep op mobiliteitsvlak. Volgens de socialisten kunnen te hoge lasten op arbeid enkel worden opgelost met een grote fiscale hervorming, niet via vluchtwegen zoals bedrijfswagens of mobiliteitsbudgetten. Ook pleiten ze voor een beleid waarbij autobezit voor zoveel mogelijk mensen overbodig wordt.

