Bijna nergens staan er zoveel flitspalen als in België Redactie

20 april 2019

05u00 1 De Krant In ons land staan er 1.825 flitspalen langs de weg, of 14,1 per 1.000 km. Daarmee staat België in de top drie van Europese landen met de grootste concentratie aan flitsers. Enkel in Italië (23,7 per 1.000 km) en Groot-Brittannië (15,8) staan er verhoudingsgewijs nog meer.

Al zijn de flitspalen niet overal in ons land even dik gezaaid: in Vlaanderen staan er 1.450, of 20 per 1.000 km, in Wallonië amper 280, of 3,4 per 1.000 km. In Brussel heb je het meest kans om gecontroleerd te worden: daar staan 95 camera's, of 50 per 1.000 km. Volgens verkeersinstituut VIAS verminderen vaste flitsers het aantal ongevallen met gewonden of doden met minstens 30%. Trajectcontroles zorgen voor nog betere resultaten. Zo daalde het aantal ongevallen op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren met 71%.

