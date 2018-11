Bijna miljoen kijkers voor 'Last Post' 13 november 2018

Zowat 1 miljoen Vlamingen hebben gisterenavond gekeken naar de aangrijpende 'Last Post'-viering, het hoogtepunt van de Eén-herdenking 'Nooit Meer Ten Oorlog'. De uren durende special werd gemiddeld door zo'n half miljoen kijkers gevolgd. Even voor 20 uur telde Eén zelfs 967.000 kijkers. 'Kalmte Kan U Redden' deed het daarna met 969.000 kijkers nog beter. 'Professor T.' was goed voor 819.000 kijkers. Op VTM trok 'Lili en Marleen' 689.000 fans. (MC)