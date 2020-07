Exclusief voor abonnees Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig beschermingsmateriaal 07 juli 2020

Hoewel de meeste zorgverleners die werken met Covid-19-patiënten over voldoende beschermingsmateriaal beschikken, wordt dat niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen bij 1.376 zorgverleners in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen. "23% van de zorgverleners gebruikt te weinig en 56% te veel beschermingsmateriaal vergeleken met de Sciensano-richtlijnen", zegt onderzoeker Filip Haegdorens. 11% gaf aan niet te weten welk materiaal ze moesten gebruiken. De enquête polste ook naar de testcapaciteit: 15% gaf aan niet alle potentieel besmette patiënten te kunnen testen, 29% wees op een tekort aan wissers of ander screeningsmateriaal.

