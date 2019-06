Exclusief voor abonnees Bijna kwart meer tickets naar de zon 11 juni 2019

Vorig jaar was mei een bovengemiddeld warme en zonnige maand. Dit jaar hadden we minder geluk, en dus verlangen we meer dan toen naar zonniger oorden. Neckermann heeft vorige maand en in de eerste week van juni 22% meer last minutes naar de zon geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De touroperator ziet nog een andere reden dan het kwakkelende weer: ook het WK voetbal zorgde er in 2018 voor dat mensen liever thuisbleven, omdat ze niets wilden missen van de Rode Duivels-gekte. (BHL)