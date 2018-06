Bijna helft Vlaamse woningen krijgt korting op registratierechten: "Zo kunnen meer mensen eigen huis kopen" ARA

01 juni 2018

00u00 5 De Krant Voor bijna de helft van de huizen en appartementen (45%) zal je vanaf vandaag minder dan 5% aankoopbelasting betalen. Dat meldt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld). Dat is een gevolg van de hervorming van de registratierechten, die vandaag in werking treedt.

Voortaan betaal je standaard 7% registratierechten voor je eerste en enige woning, maar de Vlaamse regering voorzag een korting van 5.600 euro voor wie een huis of flat koopt van 200.000 euro of minder (220.000 in kernsteden en Vlaamse rand). Daardoor betalen zij uiteindelijk minder dan 5% registratierechten.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein heeft berekend dat 45% van de huizen en appartementen op de woningmarkt in die categorie valt. "Hierdoor zullen meer mensen met een kleiner budget een woning kunnen kopen", aldus Tommelein.

Enkel wie een huis met klein beschrijf koopt dat duurder is dan 200.000 (of 220.000) euro, scheurt zijn broek aan de hervorming. Lees het gedetailleerde verslag op HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu 1 maand gratis.