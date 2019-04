Exclusief voor abonnees Bijna helft scholen krijgt geen goed rapport 04 april 2019

00u00 0

Van de 244 lagere en middelbare scholen die vorig jaar zijn doorgelicht door de Onderwijsinspectie, zijn er 21 'gebuisd'. Zij kregen een ongunstig advies en moeten zich laten begeleiden. Iets meer dan de helft van de scholen kreeg een gunstig advies, terwijl 89 instellingen te horen kregen dat er werkpunten zijn, blijkt uit het jaarverslag van de inspectie. Vooral over de lessen Frans waren er klachten: die waren in een derde van de scholen niet goed genoeg. En in het lager onderwijs is het niveau van de lessen muziek vaak te laag.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen