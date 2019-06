Exclusief voor abonnees Bijna helft meer 70-plussers doneren 08 juni 2019

Ook al zijn ze op leeftijd, aan hun bloed schort nog altijd niets. Sinds februari van dit jaar mag iedereen ouder dan 71 bloed, plasma of bloedplaatjes geven. En dat blijkt een groot succes. "In de periode februari-maart telden we in deze leeftijdsgroep 1.386 bloed-, 201 plasma- en 44 bloedplaatjesdonoren. Een stijging met 46%. De nieuwe wetgeving heeft dus een positieve invloed gehad", klinkt het. Het Rode Kruis rekent op 15.000 extra donaties per jaar (donoren geven vaak meer dan eens bloed). "Goed nieuws, zeker nu de zomervakantie voor de deur staat - traditioneel een moeilijkere periode voor de bloedvoorraad." Zeventigplussers die willen doneren, moeten wel nog aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten ook al eens bloed gegeven hebben voor hun 66ste en hun laatste donatie mag niet langer dan drie jaar geleden zijn." (FT)

