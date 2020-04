Exclusief voor abonnees Bijna helft gemeenten wil zelf mondkapjes kopen en uitdelen 22 april 2020

Tientallen Vlaamse steden en gemeenten nemen zich voor om zelf mondkapjes aan te kopen en uit te delen aan hun inwoners. Dat blijkt uit een uitgebreide belronde door onze regioreporters. Van de 108 lokale besturen die zij aan de lijn kregen, zeggen er 45 dat ze plannen in die richting hebben. De 63 overige gemeenten wachten op een initiatief van hogerhand - van de provincie, de Vlaamse of de federale overheid. Vandaag wordt de gemeentelijke rush op maskers besproken in de Vlaamse regering. De stormloop kwam op gang nadat de Nationale Veiligheidsraad vorige week bekendgemaakt had dat mondmaskers een cruciale rol zullen spelen in de afbouw van de coronamaatregelen. Minister Philippe De Backer (Open Vld), bevoegd voor de taskforce medische hulpmiddelen, laat weten dat er voorbereidingen getroffen worden voor een brede verspreiding van maskers. (LB)

