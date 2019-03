Bijna hele koninklijke familie neemt afscheid van Danneels 23 maart 2019

Niet alleen koning Filip en koningin Mathilde, maar ook prins Laurent (met zonnebril), prinses Astrid en haar echtgenoot, prins Lorenz, hebben de uitvaart van kardinaal Godfried Danneels bijgewoond. De Mechelse Sint-Romboutskathedraal was volgelopen. Ook heel wat politici - CD&V'ers Kris Peeters, Pieter De Crem, Koen Geens en Wouter Beke, N-VA'ers Siegfried Bracke en Jan Peumans, Open Vld'er Bart Somers... - en vertegenwoordigers van de verschillende religies tekenden present. De erg sobere dienst duurde meer dan twee uur. Aartsbisschop Jozef De Kesel verwees naar de manier waarop Danneels via de gave van het woord de harten van velen raakte, maar haalde ook het misbruik in de kerk aan waarmee hij geconfronteerd werd. Na de plechtigheid werd Danneels' kist bijgezet in de grafkelder onder de kathedraal. De zwaarste klok luidde 85 keer - een verwijzing naar de leeftijd waarop de kardinaal gestorven is.

