Bijna half miljoen Belgen in buitenland

Het aantal Belgen die in het buitenland ingeschreven zijn, blijft maar stijgen. Vorig jaar waren het er exact 461.251, 6% meer dan in 2016 en 11% meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. Vooral Latijns-Amerika valt steeds meer in de smaak bij uitgeweken landgenoten: van 14.500 in 2015 naar 25.000 in 2017, een stijging van liefst 72%. De verbeterde economische en politieke toestand in die regio zit daar wellicht voor iets tussen.