Bijna elke schooldag wordt kind geschorst: steeds meer probleemleerlingen in lager onderwijs Redactie

30 april 2018

00u00 0 De Krant Bijna elke schooldag wordt in Vlaanderen één kind uit het basisonderwijs tijdelijk of definitief aan de deur gezet. Een alarmerend cijfer, dus grijpt minister Crevits in.

In 2016-2017 zaten 457.000 kinderen op Vlaamse basisscholen. 60 van hen werden definitief geschorst - een stijging met 20 procent in vergelijking met het jaar ervoor. 100 kinderen kregen een tijdelijke schorsing, drie jaar geleden waren dat er 'maar' 60. Samen zijn het er 160. Dat is amper 0,03 procent van de bevolking op de basisscholen, maar toch is het een verontrustend cijfer.

Een schorsing is namelijk nooit een goede oplossing, zelfs niet voor kinderen die zichzelf onmogelijk maken. Dat zegt Anoushka Bultinck, coach bij het Centrum Deeltijdse Vorming Aura. Dat slaagt er nu al twee jaar in om probleemkinderen in het Kortrijkse wél aan boord te houden.

"Verwijdering is een ingrijpende ervaring, met blijvende gevolgen. Wij werkten vroeger enkel met tieners, maar stelden vast dat hun problemen altijd al in de lagere school waren begonnen. Schorsing is slecht voor hun zelfbeeld - ze zijn er op die leeftijd nog helemaal niet fier op - en ook hun beeld van 'school' verandert. Ze gaan het associëren met angst, frustratie, stress en uitsluiting. Meestal zijn ze vertrokken voor een moeilijk parcours. Hoe meer we dat kunnen vermijden, hoe beter."

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil het probleem aanpakken met 'fast teams'. Die moeten scholen helpen om kinderen met ernstige gedragsproblemen weer op het goede pad te krijgen.

