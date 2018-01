Bijna één op twee verkochte fietsen is elektrisch 598 e-bikes per dag 00u00 0

De elektrische fiets is veruit de populairste tweewieler in ons land. 45% van alle fietsen die vorig jaar verkocht werden, is een e-bike - goed voor maar liefst 218.325 stuks. Dat blijkt uit cijfers van de beurs Velofollies, die vrijdag en dit weekend plaatsvindt in Kortrijk Xpo. De verkoop van het totale aantal tweewielers bij Belgische vakhandelaars steeg licht met bijna 2% tot 485.168 exemplaren. De top drie van bestverkochte fietsen wordt vervolledigd met de stads- (24%) en de racefiets (11%). Zes op de tien tweewielers zijn damesmodellen. Meest gevraagd was de standaard elektrische fiets die tot 25 km per uur kan. De speedelec, die tot 45 km per uur haalt, was minder populair. Het prijskaartje van een elektrische fiets steeg met zowat 3% tot gemiddeld 2.325 euro.

