Bijna dubbel zoveel mensen betrapt tijdens BOB-campagne 10 februari 2018

De politie Schelde-Leie (Sint-Martens-Latem, De Pinte, Gavere, Nazareth) heeft tijdens de afgelopen BOB-campagne - van 1 december tot 29 januari - bijna dubbel zoveel bestuurders betrapt die onder invloed waren van alcohol en drugs. Terwijl het gemiddelde in Oost-Vlaanderen 2,44 procent bedraagt, liep in de politiezone Schelde-Leie 4,15 procent van de bestuurders tegen de lamp. Dat percentage ligt ook hoger dan vorig jaar, toen 2,94 procent van de bestuurders te veel blies in de zone Schelde-Leie. In totaal nam de politie 1.132 ademtesten af. Zestig procent van die controles vond plaats in het weekend. 47 bestuurders hadden te veel gedronken, van wie er 11 alarm bliezen. De helft van de bestuurders werd betrapt in het weekend. Daarnaast waren er vijftien bestuurders onder invloed van drugs. Zij moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen afgeven. (JEW)

