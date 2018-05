Bijna dubbel zo veel ongevallen op weg naar de kust 12 mei 2018

00u00 0

Op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren gebeuren de laatste weken bijna dubbel zo veel ongevallen als normaal. Toeval of niet: begin maart zijn de camera's voor de trajectcontrole weggehaald tussen beide afritten. Dat gebeurde wegens renovatiewerken aan de snelwegbrug in Ottergem (Erpe-Mere). Sinds de controle vijf jaar geleden in dienst werd genomen, was het aantal (zware) ongevallen op dat stuk snelweg gehalveerd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN