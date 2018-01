Bijna drama voor Sainz DAKAR 19 januari 2018

Nog één echte rit is Carlos Sainz verwijderd van zijn tweede zege in de Dakar. De voormalige wereldkampioen rally kende een moeilijke dag tijdens de 12de etappe, maar houdt toch nog goed 45 minuten bonus over op zijn teamgenoot bij Peugeot, de Fransman Stéphane Peterhansel.

