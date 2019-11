Exclusief voor abonnees Bijna 97.000 mensen krijgen extra financiële steun van OCMW 29 november 2019

00u00 0

Zo'n 96.775 mensen hebben vorig jaar bovenop hun loon of uitkering financiële steun van het OCMW gekregen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bij de OCMW's. Ten opzichte van 2017 (97.139) bleef dat aantal nagenoeg stabiel, maar in vergelijking met 2013 (71.092) gaat het om een stijging met meer dan een derde. Volgens de VVSG zijn onder meer de hoge huurprijzen op de private huurmarkt en de stijgende kosten voor energie belangrijke oorzaken voor de toename van het aantal mensen dat extra financiële steun krijgt. De oplopende kosten voor mensen die krap bij kas zitten, kunnen daarbovenop nog verergerd worden door bijvoorbeeld ziekte, jobverlies of psychosociale problemen.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 33 minuten 48 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode