Bijna 404.000 langdurig zieken 30 mei 2018

00u00 0

Ons land telde eind vorig jaar voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV waarop De Tijd de hand kon leggen. In december zaten welgeteld 404.742 Belgen langer dan een jaar thuis door ziekte. Een stijging met zo'n 13.700 tegenover eind 2016 (+3,7%). Eind 2012 gingen alle lichten al eens op rood staan omdat toen de 300.000-grens doorbroken werd. Sinds het begin van de eeuw is het aantal langdurig zieken zelfs verdubbeld. Toch ook enkele lichtpuntjes: de stijging van 3,7% is in verhouding de kleinste in tien jaar. En in de maandcijfers was er in december 2017 voor het eerst sinds lang een voorzichtige daling (-0,2% tegenover november). "De stijgende trend van steeds meer zieken wordt omgebogen", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Ze benadrukt het belang van het re-integratieproject dat ze samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft opgezet om de trend te keren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN