Bijna 32.000 nieuwe Belgen erbij 10 april 2018

In 2016 hebben 31.935 mensen de Belgische nationaliteit verworven. Dat zijn er 18 procent meer dan in 2015, becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. Vooral Marokkanen werden Belg, goed voor 12,5% van de toekenningen. Daarna kwamen Roemenen (4,8%) en Nederlanders (4,4%). In alle EU-lidstaten samen werd 994.800 keer de nationaliteit toegekend. Dat is ook een toename met 18% tegenover 2015. De meeste begunstigden waren inwoners van een niet-EU-land of waren staatloos. Opvallend is het aantal Britse staatsburgers dat een andere EU-nationaliteit heeft gekregen in 2016: daar viel in het jaar van het referendum over de Brexit een stijging met liefst 165% te noteren.