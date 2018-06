Bijna 300 banen gered bij Carrefour 16 juni 2018

Bij Carrefour België wordt het aantal jobs dat moet sneuvelen bij de geplande herstructurering, teruggedrongen van 1.233 tot 950. Dat zijn er ruim 283 minder. Om naakte ontslagen te vermijden, heeft de directie vier formules voor vrijwillig vertrek opgesteld. Waaronder het SWT of het beruchte brugpensioen voor werknemers van 56 jaar. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen na maanden onderhandelingen. Het jobverlies wordt beperkt door de winkels in Genk en Angleur open te houden, maar ze worden wel verkleind. Verder zullen de winkels in Westerlo, Brugge en Haine-Saint-Pierre minder verkleinen, en de winkel in Turnhout blijft even groot als voordien. Voor de centrale diensten heeft de directie, na deze herstructurering, beloofd om geen economische ontslagen van contracten van onbepaalde duur meer door te voeren tot eind 2022. De herstructurering moet de rendabiliteit van Carrefour verbeteren, want die staat onder druk. Vooral de hypermarkten hebben het moeilijk.

HLN