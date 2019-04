Exclusief voor abonnees Bijna 200 meldingen van agressie tegen artsen 01 april 2019

Het centraal meldpunt voor agressie tegen artsen heeft in zijn driejarige bestaan bijna 200 meldingen binnengekregen. Dat meldt vakblad 'De Specialist' op basis van een rapport van de Orde van artsen. Heel concreet kreeg het centraal aanspreekpunt 191 meldingen binnen. Drie op de vier (74%) meldingen kwamen van Vlaamse artsen. In ruim de helft van de gevallen (52%) ging het om verbaal geweld. Bij 28% was er psychische agressie in het spel, 19% betrof fysiek geweld en in 1% ging het om seksueel geweld. De overgrote meerderheid van de slachtoffers was een huisarts (80%). Meestal is de dader een patiënt die de dokter kent. De redenen voor de agressie zijn uiteenlopend. Meer dan één op de vier gevallen gaat over agressie omdat de patiënt geen voorschrift of getuigschrift krijgt. (BJM)

