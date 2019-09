Exclusief voor abonnees Bijna 174 miljard op buitenlandse rekeningen 23 september 2019

De fiscus heeft voor het eerst zicht gekregen op het geld dat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan. Het gaat om 1,385 miljoen gegevens uit 87 landen over het inkomstenjaar 2017. De Belgen over wie info binnenstroomde, hadden samen zowat 173,8 miljard euro op buitenlandse rekeningen staan. Dat bedrag staat niet alleen op spaarrekeningen. "We krijgen info over 'financiële rekeningen', een zeer ruim begrip", zegt Francis Adyns van de fiscus. "Dat kan ook gaan over depositorekeningen, bewaarnemingsrekeningen, aandelen- en schuldbelangen in bepaalde investeringsentiteiten, verzekeringscontracten met contante waarde en lijfrentecontracten."

