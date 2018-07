Bijna -100 graden op de Zuidpool Koudste temperatuur ooit gemeten 02 juli 2018

00u00 0

Er is een nieuw kouderecord gevestigd op de Zuidpool: -98,6 graden. Dat staat in het vakblad 'Geophysical Research Letters'. Een team wetenschappers van de Universiteit van Colorado stelde dankzij satellietmetingen de koudste temperatuur op onze planeet vast in het oosten van Antarctica. Tussen 2004 en 2016 stootten ze overigens meer dan 150 keer op temperaturen lager dan -90 graden in de regio. Lange tijd stond het kouderecord op naam van het Russische poolstation Vostok. Op 23 juli 1983 nam dit op Antarctica -89,2 graden waar. De hoogste temperatuur die ooit gemeten werd op het continent was 14,6°C in de Hoop Baai.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN