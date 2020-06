Exclusief voor abonnees Bijna 1 op 5 studenten verpleegkunde twijfelt aan keuze 17 juni 2020

De coronacrisis heeft duidelijk heel wat studenten verpleegkunde aan het twijfelen gebracht. Bijna één student op de vijf denkt eraan zijn studies stop te zetten, of deed dit al. Dat blijkt uit onderzoek van het UZ Gent bij meer dan 1.000 studenten verpleegkunde in volle coronacrisis. Zo'n 12 procent dacht in mei nog na over een heroriëntering van de studiekeuze, en 6 procent haakte al af. Ruim drie kwart (76 procent) van de studenten blijft gemotiveerd voor de job. Ze vinden hun studie belangrijk en interessant. 90 procent is trots. Volgens het UZ Gent en het Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) toont de studie dat studenten door de coronacrisis sneller dan ooit weten of ze effectief in het beroep willen stappen.

