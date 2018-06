Bijna 1 op 4 penalty's gemist 18 juni 2018

Sinds het begin van zijn carrière bij Barcelona in 2004 trapte Lionel Messi 107 strafschoppen voor club en land. Daarvan scoorde hij er 82 (77%) en miste hij er 25. 4 van zijn laatste 7 penalty's miste hij. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo scoorde er 110 van de 133 (83%). Voor 2015 trapte Messi zijn penalty's op zijn Hazards: naar de beweging van de keeper kijken in plaats van naar de bal. Sindsdien kiest hij zelf een hoek en mist hij ook vaker, meer dan 1 op 4 gemiddeld. Meestal gaat het mis als hij de bal halfhoog naar de linkerhoek trapt. En dat was precies wat hij tegen IJsland deed. (DPB)