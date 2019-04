Exclusief voor abonnees Bijna 1.500 VDAB-diploma's voor knelpuntberoep 11 april 2019

00u00 0

Vorig jaar hebben 1.487 werkzoekenden een diploma ontvangen na het volgen van een 'onderwijskwalificerend opleidingstraject' voor een knelpuntberoep. Dat traject wordt door de VDAB op touw gezet, in samenwerking met een onderwijsinstelling. Van de afgestudeerden vindt 79% binnen de drie maanden een job. In 2014 gold dat nog maar voor 67%. In totaal namen vorig jaar 4.398 cursisten deel aan één van de 163 verschillende trajecten. In 2014 werden 1.014 diploma's uitgereikt, in 2016 1.612, en nu dus 1.487.