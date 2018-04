Bijna 1.500 bewakingsagenten mogen wapen dragen 28 april 2018

Van de 18.885 bewakingsagenten zijn er op dit moment 1.468 in het bezit van een geldige vergunning om een wapen te dragen. Dat is er ruim 1 op de 13. Maar de bewakingsfirma's zien dat aantal liever niet stijgen, zo meldt 'De Tijd'. "Na de aanslagen van 22 maart 2016 kwamen er vragen om bewapende agenten voor de deur te plaatsen om terroristen buiten te houden. Maar dan maak je van die bewakingsagenten hooguit een schietschijf. Hun meerwaarde is preventief. Ze zien sneller verdachte omstandigheden en melden dat aan de juiste instanties. Ze zijn ook een afschrikking voor mensen met kwade bedoelingen", aldus de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen. Op 10 november vorig jaar is de wet op de private veiligheid uitgebreid en kregen de bewakingsfirma's meer bevoegdheden. "Maar het uitgangspunt blijft dat private bewakingsactiviteiten in principe ongewapend worden uitgeoefend", stelt binnenlandminister Jan Jambon (N-VA).

HLN