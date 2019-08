Exclusief voor abonnees Bijna 1.000 fans voor coachende Kompany 29 augustus 2019

2 op 15 en toch een kleine duizend supporters naar een open training lokken. Bij Anderlecht kan dat. De laatste keer dat de recordkampioen één van z'n trainingen openstelde voor het publiek was alweer geleden van de fandag op 14 juli. Een mens zou - gezien de resultaten in tussentijd - voor minder willen weten wat ze in het Lotto Park allemaal uitspoken. Op zich niet veel bijzonders. Speler-manager Vincent Kompany liet door zijn spierblessure het eerste deel van zijn dubbeljob vallen, maar stond zijn spelers wel aandachtig te coachen. Sandler en Cobbaut werden samen getest op uitverdedigingsvormen. Een hint richting de match tegen Standard? Verder geen Nasri op het veld. De Fransman bleef binnen, terwijl overbodige spelers als Trebel, Saief en Chipciu wel mee-trainden. Verschaeren kreeg dan weer applaus van de vele jonge fans na een leuk hakje. Aan het eind van de training volgde nog een signeermoment. Iedereen - althans voor even - weer tevreden. (DMM)

