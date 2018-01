Bijltjesdag voor Amerikaanse dames 00u00 0

Op de US Open vorig jaar was het nog groot feest voor het Amerikaanse damestennis met Sloane Stephens, Madison Keys, Coco Vandeweghe en Venus Williams in de halve finales. En dat met Serena Williams aan de zijlijn. Een nieuwe Noord-Amerikaanse heerschappij leek in de maak, temeer daar de meisjes van Uncle Sam later op het jaar ook de Fed Cup in hun bezit kregen. Maar gisteren mocht de euforie alweer getemperd worden. Zowel Stephens, Williams als Vandeweghe blies de aftocht in de eerste ronde. De US Open-winnares ging daarmee verder op een twijfelachtig elan: sinds haar zege op Flushing Meadows in september won Stephens, die onderweg wel geblesseerd raakte, geen wedstrijd meer. Gisteren was de Chinese Zhang te sterk. Venus Williams, vorig jaar nog finaliste op de Australian Open, ging dan weer onderuit (3-6, 5-7) tegen de bijzonder sterke Belinda Bencic terwijl een grieperige Vandeweghe zichzelf in de vernieling sloeg (6-7, 2-6) tegen Timea Babos. In totaal gingen maar liefst negen van de tien gisteren aantredende Amerikaanse meisje voor de bijl. Keys, die afgelopen nacht aan haar toernooi startte met een eerste ronde tegen Qiang Wang, wist alvast wat gedaan. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN