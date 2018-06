Bijkomend onderzoek Bronn in Gent 26 juni 2018

00u00 0

Dylan Bronn wordt dinsdagavond of uiterlijk woensdagochtend in Gent verwacht. De onfortuinlijke Tunesische international liep een knieblessure op in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Volgens de eerste diagnoses in Rusland gaat het om een distorsie van de knie, maar Bronn en AA Gent willen dat de blessure nader onderzocht wordt. Dat zal in de loop van woensdag gebeuren in het UZ Gent. Dan moet ook met zekerheid blijken hoelang Bronn out zal zijn. (RN)