Exclusief voor abonnees Bijker valt geblesseerd uit 27 december 2019

00u00 0

Gelukkig had KV Mechelen nog een wissel over. Lucas Bijker (26) moest in de slotfase naar de kant met een hamstringblessure. De Nederlandse linksachter bezeerde zich in een duel en greep naar de achterkant van het dijbeen. Bijker werd meteen vervangen door Alexander Corryn. "Het is nog onduidelijk hoe zwaar zijn kwetsuur is", vertelde Vrancken. "Maar ik verwacht niet dat het ernstig is. Hij zal op stage wel weer kunnen aanpikken." (ABD)