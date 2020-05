Exclusief voor abonnees Bijhangtafeltje 16 mei 2020

Na 25 jaar ruilde Joan Bebronne de lingerie- voor de interieurwereld en daarin maakte ze een meer dan geslaagd debuut met drie stijlvolle bijzettafeltjes voor haar merk Mll Jo. Nu ja, bijzettafeltjes: de Toupy hoort veeleer thuis in een compleet nieuwe categorie van meubels. Het zijn als het ware bijhangtafeltjes. Even functioneel als bijzettafeltjes, maar een pak origineler. Toupy is er in staal, eik en es. De koorden zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.

