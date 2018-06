Bijentekort zorgt voor diefstallenplaag bij imkers 15 juni 2018

00u00 0

In Tessenderlo zijn dieven het afgelopen weekend aan de haal gegaan met 150.000 bijen uit drie kasten. Volgens Luc Aspeslagh, voorzitter van de Algemene Vlaamse Imkervereniging, gaat het om de "zoveelste inbraak in korte tijd". "Deze keer zijn er volledige kasten verdwenen, maar we kregen de afgelopen maanden al meldingen van kasten waar de honing werd uitgeslingerd of van verdwenen koninginnen. Alles wijst erop dat de daders zelf imker zijn. Een leek kan weinig met een kast aanvangen", zo zegt Aspeslagh in 'De Standaard'. Hij vreest dat de diefstallen niet snel zullen ophouden. "Het gaat slecht met de bijen: hun aantal neemt wereldwijd af. Vermoedelijk is de dader een imker die een kast verloren heeft."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN