Exclusief voor abonnees Bijenkastvandalen in Arboretumbos zijn minderjarigen 05 mei 2020

De daders van het vandalisme aan de bijenkasten in het Arboretumbos in Bovekerke zijn gekend. Het gaat om minderjarigen van amper 11, 13 en 14 jaar. "Er is intussen contact geweest met de ouders en de schade is al vergoed. We hebben besproken dat ik de jongeren eens meeneem naar de bijenkasten, om uitleg te geven over bijen en waarom ze belangrijk zijn voor onze natuur en omgeving", zegt imker Daniël de Rycker (63) uit Snaaskerke.

